Bei unserer Ankunft in Turnu Măgurele haben wir bereist sechs Wochen hinter uns und sind in Rumänien angekommen! Mit Mai Mult Verde planen wir in zahlreichen Städten entlang der Donau Aktivitäten. Details werden hier vor Projektbeginn veröffentlicht.

Ihr möchtet euch vor Ort mit eurer Organisation, eurer Naturschutzgruppe, eurem Sportverein, als Bildungseinrichtung, mit eurem Unternehmen, als Gemeinde/Stadt, als Künstler*in oder einfach so an unserem Projekt beteiligen? Wir freuen uns über eure Kontaktaufnahme und auf eure Ideen!

Unser Bildungsprogramm richtet sich vor allem an Jugendliche – gerne könnt ihr euch mit eurer Gruppe für eine Teilnahme bei uns anmelden!

Auch Pressevertreter*innen können bei uns zudem Informationen zu Möglichkeiten für Interviews und Aufnahmen erhalten.